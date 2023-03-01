За його словами, Україна просто захищається.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив заявив, що у Росії наростають процеси паніки та розпаду.

За його словами, їхнім проявом є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури. Подоляк наголосив, що Україна не атакує Росію, а лише веде оборонну війну.

"Україна не завдає ударів по території Рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома. У РФ наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури", - написав він.

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Атака дронів в Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, в російській Адигеї впав "невідомий літальний апарат". Були частково пошкоджені господарські будівлі.

Тоді ж у Туапсе, що на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї РФ, через дрони сталась потужна пожежа на нафтобазі "Роснефти".

Крім того, ЗМІ повідомили, що дрон впав поблизу села Коломна неподалік від газорозподільної станції - в 100 км від російської столиці. Також над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю РФ закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору

Крім цього хакери зламали систему російське радіо і повідомили про повітряну тривогу.

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