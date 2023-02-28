Безпілотник приземлився неподалік газорозподільної станції

Росія піднімала винищувачі у повітря через "об’єкт", котрий літав неподалік Санкт-Петербурга. Як повідомило Міноборони РФ, насправді це було тренування.

Внаслідок такої дії були перенесені на невизначений час авіарейси, адже їм було заборонено літати у Західній зоні країни. Там чергові сили відповідальності за ППО, нібито, провели тренування щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом.

"Відпрацьовано питання виявлення, перехоплення та ідентифікації передбачуваної мети порушника, а також взаємодії з екстреними службами. Було залучено винищувачів зі складу чергових сил ППО", - передає звернення Міноборони РФ російське ЗМІ Ріа Новості.

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Водночас у мережі поширюють фото з уламками безпілотника. В тому числі прокремлівське видання РІА Новості опублікувало цю світлину.

У ЗМІ повідомили з посиланням на екстрені служби, що дрон впав поблизу села Коломна неподалік від газорозподільної станції. Цей населений пункт розташований в 100 кілометрах на південний схід від столиці Росії.

Як заявили джерела ТАСС в правоохоронних органах, цей безпілотник є іноземним. Під час його падіння ніхто не постраждав і ніяких руйнувань не зафіксовано.

"Повітряна небезпека" в Росії 28 лютого: що відомо

У російській Адигеї цієї ночі впав "невідомий літальний апарат". Постраждалих немає, однак є незначні руйнації господарських будівель.

У Туапсе, що на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї РФ, сталася потужна пожежа на нафтобазі "Роснефти". Про вибухи повідомляли очевидці.

Окрім цього хакери зламали систему радіо в Росії – через це повідомлялося про повітряну тривогу.

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