Літальний апарат невідомого походження пошкодив одну з будівель.

У російській Адигеї цієї ночі впав "невідомий літальний апарат".

Як повідомив глава республіки у своєму Telegram-каналі Мурат Кумпілов, ніхто не постраждав, є незначні руйнації господарських будівель.

"У селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарату. На місці працює слідчо-оперативна група. Найголовніше - немає жертв та постраждалих. Є незначна руйнація господарської споруди тваринницької ферми", - зазначив чиновник.

Відео дня

Глава республіки закликав "зберігати спокій", адже все під його особистим контролем.

"НЛО" над Росією

28 лютого в РФ заявили про напади невідомих НЛО. Вранці стало відомо, що вночі невідомі безпілотники нібито атакували Бєлгород та нафтобазу "Роснефти" у Туапсе.

Згодом росЗМІ повідомили, що над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю РФ закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору. Громадянські літаки перевели до зони очікування через НЛО в небі.

Вас також можуть зацікавити новини: