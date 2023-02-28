Поруч нібито була казарма з російськими військовими.

У Туапсе (Краснодарський край РФ) сталася потужна пожежа на нафтобазі "Роснефти". Очевидці повідомляли про вибухи.

Як повідомляє Телеграм-канал ASTRA, поруч з нафтобазою була казарма з російськими військовими. За даними джерел, на території нафтобази нібито вибухнули 2 невстановлені літальні апарати.

Водночас місцева влада запевняє, що "приводів для занепокоєння немає".

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"Сьогодні вночі, о 2.15, надійшло повідомлення про пожежу у господарській споруді на території нафтобази у місті Туапсе на вулиці Індустріальній. О 3.00 займання повністю ліквідували. Пожежа локалізована на площі 200 квадратних метрів. На гасінні були задіяні сили та засоби РСЧС, 32 особи та 11 одиниць техніки. Нафтові резервуари не зачепило, розливу нафтопродуктів та постраждалих немає", - зазначили в районній адміністрації, додавши, що за поширення фейків каратимуть.

Дивні пожежі в РФ

Впродовж останнього року в РФ регулярно відбуваються дивні пожежі та вибухи на об'єктах Міноборони, заводах і нафтобазах. Україна про ймовірні атаки мовчить, а Росія запевняє своїх громадян, що "все під контролем".

Нещодавно у прикордонній Бєлгородській області горіла нафтобаза з цистернами палива, а в Санкт-Петербурзі раптово спалахнув завод "Зірка". Саме на цьому підприємстві виробляються двигуни для ВМФ РФ, а також генератори та електропідстанції.

Минулого місяця у Нижегородській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл", а у ніч на 14 лютого у Москві сталася чергова пожежа - горіла будівля техцентру.

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