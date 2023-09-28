За його словами, величезного обсягу ресурси окупанти підвозити не можуть з інших напрямків, окрім Кримського півострова.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що надалі в українсько-російській війні усе відбуватиметься виключно за сценарієм Генштабу ЗСУ, бо сьогодні ініціатива повністю в України.

"Так, нам не вистачає певного інструменту для об'ємної реалізації цієї ініціативи. Я розділю на дві частини. Перша частина – це тактичні операції, які йдуть по всій лінії фронту на різних напрямках. Ми з вами слухаємо Олександра Тарнавського, Олександра Сирського, й вони чітко говорять про те, що відбувається на передньому краї", - сказав він в інтерв'ю 24 Каналу.

Радник нагадав, що росіяни говорять про те, що будуватимуть залізничні колії для того, щоб із Ростовської області підвозити щось напряму в Запорізьку чи Донецьку області. За його словами, величезного обсягу ресурси окупанти підвозити не можуть з інших напрямків, окрім Кримського півострова.

Відео дня

"Крим – це велика логістична та складська інфраструктура. Там сотні складів різного рівня, тренувальних майданчиків і місць, де можна підвести резерв, провести певні ротації, злагодження тощо. Там величезні склади з паливом, снарядами, та дійсно велика кількість літаків. Це все треба знищувати. Тому що якщо ми це знищуємо, тоді суттєво падає спроможність російської армії чинити опір на тих чи інших напрямках. Кількість тиску на півострів Крим збільшуватиметься, тому що для нас важливо і відігнати залишки Чорноморського флоту з акваторії Криму, і відкрити небо, і знищити логістику, щоб зменшити постачання ресурсу і резерву ворога на передній край на 30 – 40%", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також зазначається, що один удар було завдано по зенітно-ракетному комплексу та по двох станціям РЕБ противника. Українськими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Російські війська з початку 2023 року змогли окупувати близько 500 км² території України, що менше площі Києва чи Нью-Йорка. Як повідомляє The New York Times з посиланням на дані Інституту вивчення війни, РФ цього року захопила близько 857 км², але ЗСУ повернули вже 370 км² з них. Наразі загарбники утримують близько 487 км².

Вас також можуть зацікавити новини: