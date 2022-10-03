Михайло Подоляк вважає, що питання реінтеграції Криму не є важким.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, коли і як окупований Крим може повернутися під контроль України.

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Я не сумніваюся що Крим буде наш, але тут є питання термінів. Все залежить від двох параметрів - це зброя і падіння одного з двох основних міст, які спровокували. Донецьк і Луганськ є символами варварської цивілізації. Більш кримінальних анклавів придумати в наш час не можна. Я, до речі, максимальний прихильник того, що ми повинні максимально швидко зайти саме в Донецьк і Луганськ. Ці два міста повинні впасти. Це символічно. І після цього не тільки фінал війни швидко буде зрозумілий, але і обвалення політичної системи в Росії відбудеться", - сказав радник.

Подоляк вважає, що питання реінтеграції не є важким.

"Ви зараз хочете повернутися в парадигму 2014 року з тим, що потрібно бути акуратно, що люди там під впливом пропаганди перебували. Я вважаю, що суб'єкти, які надзвичайно активно підтримували російську окупацію, служили в лавах російських окупаційних військ або в окупаційній адміністрації, повинні отримати максимальні терміни за зраду своєї країни. Показово. Друга група населення - це ті, які, от якщо наші хлопці зайшли, звільнили територію, і на них хтось косо подивився. Подивився, бо вважає, що він тут нормально вкрав у когось власності і жив. Він не працював в окупаційній адміністрації, але він дуже добре ставився до Росії. Як тільки ми ці погляди побачили, можна провести певну роботу і попросити їх виїхати жити в Російську Федерацію - в цей "щасливий" простір, де всі живуть у злиднях, без газу і так далі. І нехай там живуть", - сказав він.

Радник упевнений, що люди протягом півроку зрозуміють, що Україна - це завжди краще.

"І через півроку у нас там будуть абсолютно проукраїнські настрої. Завжди шалено люблять країну, яка виграє війну у монстра, і яка заганяє монстра назад в ведмежу нору. І там будуть відповідні психологічні настрої. Ми не повинні собі дозволити пройти по шляху 2014-2015 року, коли ми дуже лояльно ставилися до таких напів-колаборантів. Потрібно закінчити цю історію. Або ти за Україну, або ти за Росію. Нас не хвилює твоє бажання жити в Росії. Будь ласка, там і живи. Але якщо Україна, то це певні правила, цивілізація, яка не має відношення до російських варварів. Я думаю, ви самі побачите, як через півроку після звільнення Криму там буде неймовірне повітря свободи", - додав Подоляк.

Анексія Криму Росією: що відомо

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію Криму. Потім провела так званий "референдум", і пізніше були прийняті рішення про включення українського півострова до складу РФ.

США і країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію. Більшість країн світу вважають Крим частиною України.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив упевненість, що Україні вдасться деокупувати Крим наприкінці весни 2023 року.

Колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Збройні Сили України вже до кінця 2022 року відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого 2022 року. А до середини 2023 року вони можуть опинитися в Криму.