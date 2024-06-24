Американська влада, Японія і Республіка Корея найрішучішим чином засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, зазначили у Держдепартаменті Штатів.

Триває повномасштабна війна в Україні, і поглиблення співпраці між Росією та КНДР продовжує страждання українців.

Із такою спільною заявою після телефонної розмови, проведеної в понеділок, 24 червня, виступили помічник міністра закордонних справ Японії у справах Азії та Океанії Намазу Хіроюкі, заступник міністра закордонних справ Республіки Корея з питань стратегії та розвідки Чо Ко Ре і старший офіційний представник США щодо КНДР Чон Пак, повідомив Держдепартамент Штатів.

"Сполучені Штати, Республіка Корея і Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, включно з поставками зброї з КНДР у Росію, що тривають, які подовжують страждання українського народу, порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН і загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", - наголошується у заяві.

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Важливі новини - Росія та КНДР у центрі уваги

Російський диктатор Володимир Путін 19 червня був у столиці КНДР Пхеньяні та провів зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Під час заходу диктатори підписали угоду про партнерство між РФ і КНДР. На думку західних ЗМІ, візит Путіна до Кім Чен Ина - ознака того, що РФ намагається сформувати ядерний альянс, ворожий до НАТО і всіх західних держав.

Журналісти раніше з'ясували, що Північна Корея допомагає росіянам під час війни проти українського народу. Очільник Міноборони Південної Кореї Шин Вонсік у середині червня говорив, що в Росію з КНДР було відправлено контейнери, в яких, можливо, п'ять мільйонів снарядів для артилерії. Крім того, повідомлялося, що Північна Корея надала РФ балістичні ракети.

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