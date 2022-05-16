Зокрема, існує високий ризик потрапити в пастку ворога.

На сьогодні питання деблокації Маріуполя й зокрема, заводу "Азовсталь", залишається одним з найбільш актуальних. Постійно йдуть домовленості про те, щоб вивезти з міста поранених і загиблих українських захисників.

Так, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський констатує, що на сьогодні деблокада Маріуполя військовим шляхом неможлива. Є високий ризик потрапити в пастку ворога, пише "РБК-Україна".

"Ні. Це виключено [військова деблокада Маріуполя – Ред.]. Хтось каже, що там мала щільність ворожих військ. При всій повазі до наших хлопців, при всьому моєму бажанні врятувати наших захисників і захисниць Маріуполя, це зараз неможливо", – зазначив він.

За його словами, відкрита місцевість не дозволяє проводити подібні рейдові операції. Ворожі війська, своєю чергою, можуть атакувати авіацією, артилерією і ракетами.

"Ми таким чином ризикуємо додати до наших героїчних захисників Маріуполя ще тисячі наших солдатів, які можуть просто потрапити в пастку, вплутавшись у вуличні бої, коли будуть намагатися прорватися до "Азовсталі", – додав Грабський.

Крім того, на думку полковника, евакуація захисників Маріуполя вимагає великої кількості додаткових коштів. Зокрема, для того, щоб вивезти близько 600 поранених, необхідно доставити як мінімум 500 порожніх автомобілів.

"Це буде цілий медичний конвой, тобто колона збільшується в рази. І їй треба ще якось дістатися до Маріуполя", - підсумував експерт.

Раніше екс-командир "Азова" повідомив, що окрім дипломатичного шляху проведення деблокади Маріуполя, українські захисники працюють над підготовкою військового плану. Ця робота ведеться з вищим керівництвом ЗСУ.

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