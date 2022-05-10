Жорін каже, що військовий план розробляють паралельно з дипломатичним.

Крім дипломатичного шляху проведення деблокади Маріуполя, українські захисники працюють над підготовкою військового плану. Ця робота ведеться з вищим керівництвом ЗСУ, повідомив екс-командир полку "Азов" Максим Жорін.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.

За його оцінкою, за перші півтора місяці було абсолютно реально провести військову деблокаду Маріуполя - цей процес був можливий відносно невеликими силами. Жорін каже, що готовність йти на деблокаду висловлювали сотні добровольців, попри складність такої операції. Нині, констатує він, провести одноетапну деблокаду вже неможливо.

"Втім, крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції по деблокаді міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - пояснив Жорін.

Він додав, що на це потрібно чимало часу, оскільки спочатку слід доукомплектуватися необхідною військовою технікою та озброєнням.

"Я не впевнений, що цей час є у тих, хто зараз знаходиться на території "Азовсталі". Тому ми готуємося і працюємо паралельно за двома напрямками: і дипломатичному - для того, щоб їх врятувати і вивезти звідти, і у військовому, - який в будь - якому випадку будемо реалізовувати", - пояснив військовослужбовець.

Він запевнив, що в даному питанні консультації ведуться виключно з вищим керівництвом ЗСУ.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська оточили Маріуполь в перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну. 1 травня почалася евакуація цивільних, які ховалися в бомбосховищі на"Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

Зараз росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати" Азовсталь". Ворог працює ствольною артилерією, танками, мінометами, піхота окупантів намагається штурмувати територію заводу, також працюють ворожі снайпери.

8 травня на брифінгу з території заводу "Азовсталь" офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що бійці не отримують ніякої допомоги і залишилися з ворогом сам на сам. Він також додав, що бійці не мають наміру здатися в полон і будуть вести бойові дії до останнього.