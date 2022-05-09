За словами Селезньова, ЗСУ поки не можуть проводити подібні операції - ворог може знищити наших бійців на шляху до Маріуполя.

Провести військово-технічну деблокаду комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські захисники, сьогодні неможливо.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов, пише "Обозреватель".

За його словами, сучасний стан ЗСУ поки не дозволяє проводити подібні рейдові операції. "У нас не закрито на досить надійному рівні небо над цим регіоном - південь Запорізької та Донецької областей", - зазначив він.

"Тому навіть броньовані підрозділи не зможуть пробитися крізь добре укріплені опорні пункти ворога на маршруті в бік заблокованого Маріуполя. Підрозділи, які можуть поспішати на допомогу нашим захисникам на "Азовсталі", просто потраплять під артилерійський обстріл російських окупантів і будуть знищені ворожою авіацією. Аеродроми російської авіації розташовані критично близько - на території Ростовської області й тимчасово окупованого Криму. Без варіантів", - розповів Селезньов.

За його словами, допомогти вирішити дану ситуацію може тільки політико-дипломатичний шлях. Однак Путін не йде ні на які угоди.

"Судячи з гуманітарної акції, яку зараз організовує Червоний Хрест спільно з ООН, зрозуміло, що посередницьку роль там відіграє і Туреччина. Її персонал в блакитних касках проводить евакуацію цивільних осіб з території "Азовсталі". Понад 500 осіб було евакуйовано. Скільки ще знаходиться в підземеллях, ніхто не знає. Крайня цифра, яку я чув - близько 700 поранених українських військовослужбовців", - розповів експерт.

Напередодні неможливість військової деблокади Маріуполя підтвердив президент Володимир Зеленський.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська оточили Маріуполь в перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну. 1 травня почалася евакуація цивільних, які ховалися в бомбосховищі на"Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

Зараз росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати" Азовсталь", за ніч було більше 25 ворожих вильотів, зокрема, з бомбардувальників. Ворог працює ствольною артилерією, танками, мінометами, піхота окупантів намагається штурмувати територію заводу, також працюють ворожі снайпери.

8 травня на брифінгу з території заводу "Азовсталь" офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що бійці не отримують ніякої допомоги і залишилися з ворогом сам на сам. Він також додав, що бійці не мають наміру здатися в полон і будуть вести бойові дії до останнього.