На відновлення решти літаків, які були "в центрі уваги" СБУ, можуть піти роки.

Під час операції "Павутина" було пошкоджено 41 літак Росії, половина з яких не підлягає відновленню, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, що Україна робить усе можливе для того, щоб зупинити Росію - її бомбардування, військовий потенціал, авіацію. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час пресконференції.

"Я за 5 хвилин до нашої зустрічі нагородив закритим указом воїнів СБУ за те, що вони провели важливу операцію на території Російської Федерації", - додав Зеленський. І наголосив, що на відновлення іншої частини можуть піти роки.

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"Дійсно, справедлива військова мета", - повідомив президент України.

Операція "Павутина" - інші деталі

Раніше УНІАН повідомляв, як цю операцію прокоментував генеральний секретар НАТО. За його словами, деякі події, які відбуваються на полі бою, іноді краще взагалі не коментувати. Бо існує якась "вагома причина" для цього.

Крім того, нещодавно з'явилися нові супутникові знімки аеродрому "Біла". Зафіксовано пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників!

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