Польща з 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Питання України буде пріоритетним під час польського головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив в ефірі Першого каналу Польського радіо.

За його словами, Польща повинна зайнятися питанням безпеки на сході Європи і виходом з пандемічної кризи.

Пшидач висловив сподівання, що Росія погодиться на переговори не лише про врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, але й на тему анексії Криму.

Читайте такожГлава комітету розвідки США спрогнозував, що стримає Росію від вторгнення в УкраїнуТакож Пшидач відзначив економічні труднощі, пов’язані з виходом з коронакризи. Зокрема, він сказав, що ринкова нестабільність, особливо на енергетичних ринках, впливає на безпекову витуацію.

Нагадується, що Польща з 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Офіційно з нового року роботою ОБСЄ керує міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Польща в ОБСЄ головує вдруге. Раніше це було у 1998 році.

До складу ОБСЄ входить 57 держав.

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