Підключення газопостачання навіть у приватні будинки не буде.

Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. Через неможливість реконструкції котельних або підключення газу. Підключення газопостачання навіть у приватні будинки не буде. За виключенням частини Лівобережного району, наближеного до с. Виноградного, та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатися до газотранспортних систем Маріупольського району (велике питання). Централізованого постачання дров або вугілля не буде", - зазначив він.

За словами Андрющенка, маріупольцям готують приміщення шкіл та дитячих садочків (актові та спортивні зали).

"Будуть встановлені двоповерхові ліжка та обігрів тепловими пушками. Гаряче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі не на вулиці облаштовувати не планують. Маріупольців чекає найгірша зима за всі часи існування міста. Окупантам люди не потрібні, ставлення до українців як до худоби у всьому", - заявив радник мера.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Керівники комітетів самоорганізації населення отримали вказівку терміново збирати дані про потреби в дровах та вугіллі.