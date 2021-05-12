З Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові евакуювали трьох поранених та двох хворих військовослужбовців. Їх доправили до Києва.
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Про це у Facebook повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України. Зазначається, що військові лікарі стабілізували стан військовослужбовців та підготували військових до наступного етапу лікування.
Літак Ан-26 доправив пацієнтів до аеропорту “Бориспіль”, а згодом спеціалізованим транспортом їх перевезли до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.
Наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центру та проходять обстеження. В них є все необхідне для лікування та реабілітації. За словами військових медиків стан здоров’я пацієнтів стабільний.
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