Для того, щоб через месенджер знайти людину, треба знати її персональні дані.

У Київській області запустили Telegram-бот з пошуку зниклих громадян.

Про це повідомляє поліція Київської області у соціальній мережі Facebook.

"Поліція Київщини турбуються про людей, які через бойові дії втратили зв’язок із рідними. Тому спільно із Київською обласною військовою адміністрацією, правоохоронці запровадили ресурс для пошуку зниклих родичів та знайомих", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що вперше така практика була успішно запроваджена в Гостомельській громаді та вже дає позитивні результати.

Зокрема, для того, щоб розшукати зниклу людину, користувачам потрібно перейти до чат-боту месенжера Telegram https://t.me/findme_kyivobl_bot та надіслати необхідну для ефективного пошуку інформацію, в якій обов’язково треба зазначити:

- свої анкетні дані: (П.І.Б.) дату народження, місце проживання або перебування на даний час, номер контактного телефону.

- відомості про зниклих: анкетні дані розшукуваного (П.І.Б.), дату народження, місце проживання, контактний телефон, місце та дату коли розшукувані виходили останній раз на зв'язок чи місце перебування, коли з ними було втрачено зв'язок.

"У випадку, якщо ви володієте інформацією про те, що окупанти відібрали у розшукуваного мобільний телефон, зазначте місце такої події та номер викраденого телефону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано-вранці 24 лютого.

Ворог спершу почав бомбити військові об'єкти, а потім і мирні населені пункти, зокрема - Київ, розпочалися бої. Активні бойові дії відбувалися на Житомирській трасі, в Гостомелі, в Ірпені та в Бучі..

Раніше повідомлялося, що в Тelegram запустили чат-бот "Народний месник", у якому можна повідомляти про мітки, залишені окупантами в Україні, виявлену техніку чи живу силу супротивника, випадки мародерства, а також про місця знаходження снарядів, які не розірвалися. Станом на 18 березня у чат-бот вже надійшло понад 44 тисячі повідомлень.

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