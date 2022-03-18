У цьому чаті громадяни повідомляють про техніку ворога, залишені мітки, мародерство, місця знаходження снарядів, що не розірвались тощо.

У спеціальний чат-бот "Народний месник" у Тelegram-каналі від громадян на сьогодні надійшло вже понад 44 тисяч повідомлень.

Про це повідомляється у Facebook кіберполіції України.

У повідомленні зазначається, що в чат-бот https://t.me/ukraine_avanger_bot користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або російських окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвалися.

Раніше 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада показала, як знищила військову техніку російських окупантів.

А українці публікують у мережі відео, як перелякані окупанти кидають техніку і тікають від ЗСУ.

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