Президент заявив, що Україна може виграти повітряну битву, а повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що наступного тижня українська влада працюватиме з міжнародними партнерами заради отримання нових оборонних пакетів допомоги безпеці для Сил оборони України. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський повідомив, що "вже готуємося, щоб наступний тиждень ще посилив нашу державу і наші позиції".

"Буде нова комунікація з партнерами - заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня-вересня, які вже заплановані. І Кримська платформа, і саміт перших леді і джентльменів, наша участь в Генасамблеї ООН, і Формула миру. І, звичайно, ми продовжимо внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями", - підкреслив Зеленський.

Глава держави дякує всім, хто наближає перемогу України, але закликає всіх в державі не забувати, що здобути перемогу над ворогом можна тільки спільними зусиллями.

"Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь вже здається, нібито війна "десь там", і що здобути перемогу у війні повинен хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні заслухав доповідь про використання українськими воїнами передових систем ППО – Patriot і Iris-t, які Україна отримала від партнерів.

"Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними! Потужні системи, дуже ефективні... Вони вже дали вагомий результат. І не тільки Україні. Бо кожне знищення російських ракет в нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "Кинджали" - ними російські терористи довго хвалилися... кожен успіх наших воїнів - це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку", - повідомив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, тільки за один цей тиждень російські терористи застосували проти України вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, з них 87 "шахедів".

"Істотну частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести - всі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів з постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - заявив Зеленський.

Мирні переговори по Україні - що повідомлялося

Як писав УНІАН, наступний раунд мирних переговорів щодо російської війни проти України може відбутися в рамках саміту G20. Захід планують провести у вересні цього року в Індії.

Зазначалося, що жодна з країн Глобального Півдня, що беруть участь в переговорах, не хоче, щоб Росія була присутня на наступних переговорах по Україні

Вас також можуть зацікавити новини: