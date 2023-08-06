Головнокомандувач ЗСУ подякував Повітряним силам за стійкість.

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітали військових з днем Повітряних сил ЗСУ.

Впродовж війни українські пілоти здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів. Про це український лідер написав у своєму привітанні в Telegram. Президент наголосив, що Україна пишається своїми героями неба.

"Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен - це героїзм. Кожен - це результат для України. Кожен - це наближення нашої перемоги", - підкреслив він. Зеленський подякував усім військовослужбовцям українських Повітряних сил: воїнам-авіаторам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ.

Залужний подякував Повітряним силам за стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба. "Разом - до перемоги", - підсумував головнокомандувач.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони уточнили, що за час повномасштабного вторгнення Росії українські Повітряні сили знищили понад 3 500 цілей ворога.

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Як повідомляв УНІАН, українське військо очікує на надання західних бойових літаків F-16 для захисту українського неба.

Однак, перед цим українські пілоти мають пройти кількамісячне навчання на цих винищувачах, адже управління ними суттєво відрізняється від управління літаками, які є на озброєнні в України. Тренування українських асів авіації розпочнеться наприкінці серпня у низці європейських країн.

Довідка УНІАН. День Повітряних сил України відзначають щороку у першу неділю серпня. Святкування цього дня запроваджене указом президента України від 27 червня 2007 року.

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