У США заявили, що не збираються ставати стороною у війні Росії в Україні.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена "з першого дня ясно дала зрозуміти", що надасть Україні оборонну зброю тільки для боротьби з Росією.

Про це вона заявила на брифінгу в ООН.

"Ми не надаємо жодної зброї, яка дозволила б українцям атакувати Росію зсередини України. І президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні", - повідомила вона.

Посол підкреслила, що США будуть підтримувати зусилля України щодо захисту власного суверенітету і власної територіальної цілісності.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден зробив неоднозначне заяву щодо поставок зброї в Україну. Вашингтон не буде посилати ракетні системи, які "можуть досягти території Росії".

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