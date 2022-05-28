Президент США вчергове жорстко засудив війну РФ проти України.

Президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається "стерти з лиця землі" культуру та ідентичність українців, нападаючи на школи, дитячі садки, лікарні та музеї.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Єдина мета (атак Росії) – знищити культуру. Це прямий напад на фундаментальні принципи міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права", – заявив він у своїй промові перед випускним класом військово-морської академії США у п'ятницю, 27 травня.

Глава Білого дому засудив війну, розв'язану президентом Росії.

Байден також оцінив силу глобального співробітництва у протидії російській агресії, додавши, що Путін "помістив у НАТО" всю Європу, підштовхнувши Швецію і Фінляндію до вступу в оборонний Альянс.

Раніше Байден заявив, що Росія повинна в довгостроковій перспективі розплачуватися за війну в Україні.

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