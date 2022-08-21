В окупованому місті, можливо, детонували боєприпаси.

У захопленій бойовиками "ДНР" Горлівці Донецької області в неділю вранці, 21 вересня, сталися потужні вибухи.

У Горлівці щось вибухало, була потужна пожежа - в небо піднімався високий стовп диму, свідчать відео, які опублікував Telegram-канал "Типичный Донецк".

В окупованому місті був знищений склад боєкомплекту, повідомив в месенджері "Оперативний ЗСУ".

"Мінус склад БК у Горлівці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на частину Донбасу навесні 2014 року після захоплення Криму і підтримали бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР і ЛНР". Горлівка з 2014 року перебуває під окупацією.

Рано вранці 24 лютого цього року війська Росії здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Проти українців воюють не лише війська РФ, а й бойовики "ЛДНР".

Українські воїни дають гідну відсіч супротивнику. На нашій землі з початку повномасштабної війни вже знищено 44 900 ворогів.

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