У міській раді припускають, що російські окупанти під час обстрілів і бомбардувань використовували також протибункерні авіабомби.

Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Росіяни більше двох місяців безперервно обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації. Ймовірно, використовували і протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. Потужність випущених по місту снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму", - наголошується у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зауважив, що окупанти залякують світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення.

"Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тисяч осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, російські війська оточили Маріуполь у перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну.

Також стало відомо про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

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