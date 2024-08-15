У питанні повернення полонених є багато "делікатних деталей", зазначив український лідер.

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була представлена стратегія щодо повернення українців з російського полону.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що в цьому питанні є багато "делікатних деталей". "Сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей з російського полону. Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами", - сказав він.

Глава держави зазначив, що доручив Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Збройним силам України представити суспільству деталі, які необхідно знати людям щодо того, як повертають полонених.

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"Також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Все буде представлено на брифінгу", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією правозахисників, станом на березень Росія примусово утримувала щонайменше 7 тис. цивільних українців. Серед цивільних є і журналісти, зокрема, кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

14 серпня спецпризначенці СБУ в Курській області Росії взяли в полон 102 російських військових. Це масове взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Серед полонених є "кадирівці". Видання Financial Times повідомило, що представники України та Росії починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.

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