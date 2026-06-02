У Дніпрі внаслідок російського удару загинули 16 людей, понад 40 поранено

42 жителя Дніпра отримали поранення внаслідок атаки РФ.

У Дніпрі після масованої російської атаки зафіксовані серйозні руйнування багатоповерхівок, є загиблі та багато поранених.

Оновлено о 17:17. Внаслідок ворожої атаки по Дніпру загинули 16 людей, 42 поранено. За даними Дніпопетровської ОВА, пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети, завершилась.

Також зазначається, що серед поранених - четверо дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий.

Оновлено о 16:48. Кількість загиблих через російський удар по Дніпру зросла до 15. Як поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка.

Оновлено о 13:06. Стало відомо про 12 загиблого у Дніпрі через ворожу атаку. За даними Дніпропетровської ОВА, з-під завалів будинку дістали тіло жінки. Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлено о 12:14. За інформацією Ганжі, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 11.

"Вже 11 загиблих... З них двоє – діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом 4-поверхівки у Дніпрі", - заявив посадовець.

Він додав, що наразі відомо про 37 постраждалих, у лікарнях залишаються 22 з них. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що РФ атакувала Дніпро, використовуючи касетні боєприпаси.

"Вони навмисно бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб", - додав міський голова.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв у Telegram про дев'ятьох загиблих у Дніпрі.

"У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них – дитина", - повідомив глава МВС.

За його словами, серед жертв обстрілу також рятувальник - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко.

"У момент удару він саме прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, маємо інформацію і щодо 6 зниклих безвісти громадян", - наголосив Клименко.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика.

"Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки", - повідомив Ганжа.

Крім того, у лікарні медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими.

Російський удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 червня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Усього зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.

Крім Дніпра, було атаковано також Київ. У столиці багато зрунованих будинків, кількість постраждалих перевалила за 6 десятків.

