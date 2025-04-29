Тривога охопила декілька областей.

Цієї ночі на території Київської області протиповітряна оборона збиває російські дрони-камікадзе типу "Shahed". Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

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Оновлено о 01:55: Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про виклик медиків у Деснянський район. За попередніми даними, там горить приватний будинок і автівки.

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Оновлено о 01:45: Дрони фіксують на півдні Сумщини, півночі та центрі Харківщини, на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, на півдні Одещини.

Оновлено о 01:35: У Деснянському районі зафіксували падіння уламків, пише Ткаченко. На місце прямують рятувальники.

Оновлено о 01:20: БПЛА на сході Сумщини, на межі Харківщини та Сумщині, на сході та заході Харківщини, а також на півночі Київщини.

Оновлено о 00:58: Ударний БПЛА летить на Суми з півдня.

Оновлено о 00:56: У Києві лунають звуки вибухів. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО.

Оновлено о 00:50: Військові попереджають про "шахеди" на півночі Київщини, вони тримають курс на Київ. У столиці вже оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 00:40: Згідно із даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, російські безпілотники фіксують на межі Харківщини і Сумщини, на сході Сумщини, на заході Ченігівщини та на півдні Одещини.

Атаки Росії на Україну

Як відомо, від початку мирних переговорів, які очолили Сполучені Штати Америки, Москва не припиняла обстрілювати Україну. Також Кремль відмовляється піти на повне припинення вогню, на яке вже зголосився Київ.

Після чергової жорстокої атаки, внаслідок якої в Святошинському районі Києва загинули 12 людей та постраждали ще 90, американський президент Дональд Трамп закликав Путіна зупинитися та піти на переговори.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в одному з інтерв'ю відповів, що загарбницька армія Російської Федерації продовжить бити по Україні.

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