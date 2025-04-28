У Путіна продовжують брехати.

У Росії заявили, що під час масованого обстрілу Києва, внаслідок якого загинули щонайменше 12 людей і постраждали близько 90, атакували "не абсолютно цивільний об'єкт".

Журналістка CBS News Маргарет Бреннан запитала міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, навіщо їм вбивати мирних жителів, коли Україна заявила про готовність до припинення вогню. У відповідь від знову збрехав, що російська армія завдає ударів лише по військових цілях або "по цивільних об'єктах, які використовуються військовими":

"Президент Путін висловлював це багато разів, і це не змінилося і цього разу. Ми ніколи свідомо не завдаємо ударів по цивільних об'єктах, на відміну від режиму Зеленського".

На уточнення ведучої, що це все ж була не "помилка", а навмисна атака, Лавров сказав, що російські загарбники "мають право" бити по цілях, які використовують українські військові.

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Тоді Бреннан запитала, чи є його слова відмовою на заклик президента Сполучених Штатів Америки зупинити удари по Україні, або ж він має на увазі, що вбивство цивільних "було варте" цього удару. У відповідь російський міністр заявив, що ціль атаки "не була чимось абсолютно цивільним":

- Чи продовжить Росія атакувати Київ, незважаючи на слова президента Трампа: "Володимире, зупинись"?

- Ви мене не слухаєте. Ми продовжимо завдавати ударів по об'єктах, які використовуються військовими України, деякими найманцями з інших країн і інструкторами, яких європейці офіційно направили для допомоги в нанесенні ударів по російським цивільним об'єктам.

Масований обстріл Києва

​Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 квітня Росія здійснила один із наймасштабніших ракетно-дронових ударів по Києву. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок у Святошинському районі, загинули щонайменше 12 мирних людей, понад 90 отримали поранення.

Після нападу президент США Дональд Трамп звернувся до кремлівського правителя Путіна із закликом припинити атаки. На своїй платформі Truth Social Трамп написав:​ "Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це було непотрібно і дуже невчасно. Володимире, зупинись".

Цей заклик став рідкісною публічною критикою Путіна з боку Трампа, який раніше утримувався від подібних заяв. Того ж дня він заявив журналістам, що Путін прислухається до нього щодо припинення ударів по Україні.

Однак, незважаючи на заклики до миру, Російська Федерація не погодилася на припинення вогню та продовжила атакувати Україну.​

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