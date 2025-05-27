Повідомляється про вибухи у Сумах.

В ніч на вівторок, 27 травня, окупаційні війська Росії вкотре запустили в бік України дрони-камікадзе типу "Shahed".

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Оновлено о 02:00: Наразі дрони фіксують у наступних регіонах:

Відео дня

на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину та Харківщину;

на межі Полтавщини та Харківщини, курсом на південний схід;

на півдні Харківщини, курсом на північ;

на сході Дніпропетровщини, курсом на південний захід;

на півдні Миколаївщини, курсом на південний захід;

у акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

Оновлено о 01:05: Нову групу дронів фіксують на сході Сумщини, вона тримає курс на північ. Також "шахеди" є на Харківщині і сході Дніпропетровщини.

Тим часом Суспільне повідомляє про серію вибухів у Сумах.

О 00:30 в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ поінформували про групи безпілотників на сході і півночі Харківщини, сході Донеччини та на межі Полтавщини й Харківщинии.

Обстріли України

Як відомо, країна три ночі поспіль перебувала під масованими дроново-ракетними ударами росіян. Минулої ночі моніторингові канали писали, що в українському небі перебували понад 100 БПЛА.

Паралельно загарбники атакували крилатими ракетами, які випустили бомбардувальники Ту-95МС. Про їхнє входження у повітряний простір країни стало відомо близько 04:00.

Вранці Командування Повітряних сил повідомило, що з 20:15 росіяни випустили по Україні дев'ять крилатих ракет Х-101 та 355 безпілотників різних типів.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи знешкодили всі ракети та 288 дронів. Повідомлялося про влучання у п'яти локаціях та падіння уламків збитих "шахедів" у десяти.

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