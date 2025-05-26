Крім того, у небі досі є "шахеди".

Вночі загарбницька армія Росії запустила зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС крилаті ракети.

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О 03:55 Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що у повтіряному просторі Україні наразі шість крилатих ракет. Всі вони летять в бік міста Сміла з Полтавської області.

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Обстріл України 26 травня

Нагадаємо, що просто зараз українські повітряні сили відбивають і дронову атаку.

Повітряну тривогу оголошено у всіх областях, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької.

Це вже третя поспіль нічна масована атака на Україну. Під час попередніх обстрілів окупанти також застосували велику кількість безпілотних літальних апаратів та ракети різних типів.

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