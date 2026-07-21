У Китаї продемонстрували робота-кентавра, який може гасити лісові пожежі

Також робот підходить для виконання промислових робіт.

У Китаї представили першого у світі робота, схожого на кентавра. Цей гібридний робот від компанії Run Robotics поєднує колеса та ноги, щоб краще долати перешкоди та швидше пересуватися навіть по складному рельєфу.

Як пише Interesting Engineering, робота презентували на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту 2026 року (WAIC 2026) у Шанхаї. Машина оснащена штучним інтелектом і розроблена для роботи в складних умовах. Заявляється, що робот може проводити автономні інспекції, його можна задіяти під час гасіння пожеж та в аварійно-рятувальних операціях. Також такі роботи можуть стати в нагоді для гірничодобувних операцій, інспекції нафтопромислів та промислового обслуговування. За даними розробників, у них уже є реальні замовлення від промислових компаній.

При створенні "кентавра" використовували роздільну конструкцію, що поєднує чотириколісне шасі-всюдихід та людиноподібну верхню частину тіла, оснащену роботизованими маніпуляторами. Таким чином, завдяки колісній конструкції нижньої частини корпусу, робот ефективно пересувається по нерівних поверхнях і небезпечних ділянках. А верхня частина виконує завдання, які звичайні традиційні інспекційні роботи виконувати не можуть. Це, наприклад, усунення перешкод, керування обладнанням та надання допомоги рятувальним командам у небезпечних умовах.

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При цьому робот може переносити до 120 кг вантажу та витримувати навантаження до 210 кг у статичному положенні. Також на платформі можна змінювати маніпулятори, встановлюючи подвійні або надзвичайно спритні руки.

Окремо розробники розповіли про систему сприйняття робота. Завдяки різним датчикам він може визначати не тільки людей, а й трубопроводи, клапани, манометри та розрізняти перешкоди. Також він може автономно планувати маршрути та точно визначати місцезнаходження оперативних цілей.

Як у Китаї "навчили" робота просити милостиню

Нагадаємо, що в китайській провінції Сичуань на вулиці помітили гуманоїдного робота, який просив милостиню. Робот стояв на колінах, склавши руки й кланяючись перехожим. Поруч із роботом була світлодіодна вивіска, яка повідомляла, що в нього "немає грошей на підзарядку". Також він просив людей "допомогти з оплатою рахунків за електроенергію".

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