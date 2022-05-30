Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі ворога.

Сьогодні, 30 травня, ударні групи штурмовиків та бомбардувальників здійснили до десяти авіаційних нальотів на ворожі позиції.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"30 травня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі ворога.

Крім того, підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони.

Нагадаємо, минулої ночі українська авіація збила в небі над Сумською областю дві ворожі цілі.

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