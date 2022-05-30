Окупанти проводять перегрупування для наступу у напрямку Олександропілля - Комишуваха.

Окупанти проводять перегрупування для наступу у напрямку Олександропілля – Комишуваха (Луганська область).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха. На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження наших військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію. На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території РФ та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в обстановці не відзначено.

Як повідомляв УНІАН, аналітики Американського Інституту вивчення війни зазначили, що нещодавня успішна контратака українських військових у Херсонській області змусила ворожі війська перейти до оборони.