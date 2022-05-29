Ймовірно, це були безпілотники окупантів.

Минулої ночі Повітряні сили України в небі над Сумською областю збили дві ворожі цілі. Найімовірніше, це були російські безпілотники, однак інформація вимагає уточнення.

Даними про успішну роботу української авіації поділився керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в особистому Telegram-каналі.

"Сьогодні вночі авіація Повітряних сил працювала в небі Сумщини. Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА", — написав Живицький.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють прикордонні райони Сумської області. Наприклад, сьогодні, 29 травня, з території РФ прилетіло близько 20 снарядів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. А вчора російський винищувач зробив шість пусків некерованих ракет по районах поблизу кордону. В результаті була поранена одна жінка — осколок від снаряда влучив їй у ногу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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