Розлив ацетону на заводі.

У росіян у Гатчині загорівся завод із виробництва ацетону, який використовується і в оборонній промисловості.

Як повідомляють російські пабліки, пожежі присвоєно ранг складності №2. На місці події видно яскраві спалахи і язики полум'я. Вогонь охопив 1600 кв м двоповерхової будівлі. На місці пожежі зафіксували розлив ацетону.

Що стало причиною потужної пожежі окупанти поки не повідомляють. Але відомо, що російська ППО вночі працювала по дронах. Міноборони РФ навіть відзвітувало про збиття 40 БПЛА в кількох регіонах.

Найбільше безпілотників (16), як стверджується, було збито в Ростовській області. Перед цим місцева влада заявляла про масовану атаку БПЛА.

Також дрони було збито в Курській, Воронезькій, Брянській і Бєлгородській областях, а також у Краснодарському краї.

Пожежі в РФ

У РФ час від часу вирують пожежі на деяких об'єктах. Так, наприклад, наприкінці 2024 року там згорів склад із деталями до безпілотників "Шахед", які агресор застосовує для ударів по Україні. У ГУР повідомляли, що "загадкова руйнівна пожежа" виникла на складі на території економічної зони "Алабуга", де зберігалися деталі до БПЛА типу "Shahed-136"."У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136" - усе згоріло", - деталізували тоді в ГУР.

Крім того, раніше в ГУР повідомляли, що в Росії внаслідок пожеж знищено винищувач Су-30 і три локомотиви.

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