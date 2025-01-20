Треба звернутися до поліції, якщо представники ТЦК застосували силу або психологічний тиск.

На випадок перевірки працівниками військкомату при собі бажано мати відповідні документи у паперовому вигляді та в електронному - в додатку "Резерв+".

Про це Українському Радіо Харкова розповів адвокат юридичної компанії "Ріако та партнери" Микола Максимов, повідомляє "Суспільне".

За його словами, призовники, військовозобов'язані, резервісти та військовослужбовці повинні мати при собі військово-обліковий документ з відповідним штрих-кодом у паперовому вигляді або в додатку "Резерв+". Усі дані, що містяться у додатку, відображаються в єдиному реєстрі військовозобов'язаних.

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Як зазначає юрист, на практиці перевірено, що ця система впроваджена на 99 відсотків. Водночас слід пам'ятати, що телефон може розрядитися, а військово-обліковий документ варто періодично оновлювати.

"Тому що бувалі випадки, коли людина оновила військово-обліковий документ, потім через місяць виявилося, що вона є у розшуку, але вона не знала про це через те, що не оновила документ вчасно", — каже Максимов.

"Оновитися" дуже просто: достатньо натиснути кнопку в додатку "Резерв+" й відповідна інформація, яка відображає актуальні дані про військово-обліковий документ, стане актуальною.

Також Максимов розповів, що можуть вимагати цивільні у працівників ТЦК і СП при перевірці документів. За його словами, у разі зупинки для перевірки документів особа має право вимагати від працівників територіальних центрів комплектування представитися та показати службове посвідчення.

"На практиці були випадки, коли підходять невідомі особи без шевронів чи наліпок. Мені скаржилися на те, що застосовували силу люди в цивільному. Не показували своїх документів, не повідомляли, яка правова підстава для перевірки документів. Це перше, на що необхідно звернути увагу", — наголошує фахівець.

Якщо працівник ТЦК знаходиться у балаклаві, необхідно попросити зняти її, щоб звірити обличчя з фотографією у посвідченні. У разі наміру затримати особу слід вимагати чітке пояснення підстав для такого затримання.

Безпосередньо процедура затримання та доставлення може здійснюватися виключно працівниками поліції. Якщо ж такі дії вчиняють представники ТЦК, застосовуючи фізичну силу або психологічний тиск, це є порушенням закону і має бути зафіксоване у правоохоронних органах.

"Про це необхідно заявляти у правоохоронні органи", — додав юрист.

В таких випадках, якщо є можливість, необхідно фіксувати дії на відео, голосно заявляти про свої права, викликати поліцію, а також подавати письмові заяви до відповідних органів особисто або поштою. Якщо поліція відмовляється порушувати кримінальне провадження, адвокат радить звертатися до суду першої інстанції для зобов'язання правоохоронних органів розпочати справу.

Оскарження незаконного утримання та доставлення до ТЦК можливе, однак зазвичай після кількох днів перебування у центрі, особа може втратити інтерес до судового розгляду, якщо її не піддавали фізичному або моральному тиску.

"Як показує практика, після того, як декілька днів минуло, і людину або відпустили, або вона вже була мобілізована, і при цьому людину не били, не принижували, то військовозобов'язаний просто втрачає інтерес до оскарження таких дій", - констатував Максимов.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні студентів, які не складуть іспит із базової загальновійськової підготовки (БЗВП) або відмовляться від складення присяги, відраховуватимуть із вишів. Як заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. БЗВП є обов'язковою абсолютно для всіх. Якщо студенти з якихось принципів не можуть скласти іспит або склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються скласти військову присягу - вони не зможуть у майбутньому продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. За словами Мельника, у зв'язку з російською агресією кожен громадянин України повинен освоїти військову методику, пройти військове навчання.

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