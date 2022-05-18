За даними HRW, протизаконні дії російських військ в Україні можуть бути кваліфіковані як військові злочини.

Російські війська, що окупували значну частину Київської та Чернігівської областей, влаштовували страти мирних жителів, піддавали їх тортурам та вчиняли інші протизаконні дії, які можуть бути кваліфіковані як військові злочини.

Про це йдеться в заяві, опублікованій організацією Human Rights Watch (HRW).

Як повідомляється, у квітні співробітники Human Rights Watch відвідали 17 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях і задокументували 22 позасудові страти, 9 випадків незаконного позбавлення життя, 6 потенційних випадків насильницького зникнення і 7 випадків тортур. Крім того, правозахисники записали 21 свідоцтво мирних жителів про те, як їх незаконно утримували під вартою в нелюдських, принизливих умовах.

"Численні звірства російських військ, які окупували північ України на початку війни, огидні, незаконні і жорстокі", - сказав Георгій Гогіа, заступник директора HRW по Європі і Центральній Азії.

Так, багато мирних жителів розповідають, що російські військові тримали їх цілодобово або навіть тижнями в брудних, задушливих приміщеннях – в підвалі школи, на заводі, в котельні – практично без їжі, без води, без туалету. У селі Ягідне російські військові 28 днів тримали в шкільному підвалі понад 350 місцевих жителів, у тому числі не менше 70 дітей, з яких п'ять були немовлятами. Протягом усього цього часу людей майже не випускали назовні. У приміщенні було нічим дихати; не було вільного місця, щоб лягти. Людям доводилося справляти нужду у відра.

Співробітники Human Rights Watch задокументували сім випадків, коли російські військові катували затриманих людей, щоб отримати від них якісь відомості. Людей били, били струмом, інсценували їх страту.

Довідка УНІАН. Human Rights Watch - неурядова організація зі штаб-квартирою в США, яка здійснює моніторинг, розслідування та документування порушень прав людини.

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