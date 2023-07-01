Таке рішення прийняла нібито рада командирів ПВК, але за вказівкою Кремля.

Рада командирів ПВК "Вагнер" звільнила "праву руку Пригожина" полковника Андрія Трошева.

Як повідомляє проект Gulagu.net, повноваження голови т.зв. "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн та військових конфліктів" Трошева О.М. припинили вчора за вказівкою з Адміністрації президента.

Так звана "Рада командирів" прийняла рішення призначити на місце Трошева колишнього командира 5-го штурмового загону ПВК "Вагнер" екс-офіцера 14-ої бригади спецназу ГРУ ЗС Росії Подільського Дмитра Олександровича.

Відео дня

Як зазначає проект, це рішення прийнято після зливу до мережі листа, який Трошев А.М. відправляв ростовським УМВС, УФСБ та митниці з вимогою розчистити дорогу колоні "Вагнера" для входу в Ростов нібито для передачі військової техніки.

Що передувало

23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив про військовий заколот у Росії. Події розвивалися стрімко і вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов і взяли під контроль всі військові об'єкти, а потім рушили на Москву.

Марш закінчився за 200 кілометрів до Москви. Напередодні Пригожин провів переговори із Олександром Лукашенком. "Вагнер" повернувся у польові табори.

Після цього у Пригожина з'явилися проблеми. Ватажку "Вагнера" поставили чіткі умови через заколот, який він влаштував проти військового командування РФ. До 1 липня Пригожину дали час закрити всі справи в Росії і забрати своє майно.

Вчора Пригожин оголосив про ліквідацію свого пропагандистського медіахолдингу "Патріот". У медіахолдинг Пригожина входили такі пропагандистські смітники, як РИА ФАН, "Народні новини", "Економіка сьогодні" і багато інших видань. Роскомнадзор заблокував сайти цих видань.

Сьогодні стало відомо, що Міноборони РФ розірвало контракт із кейтеринговим холдингом ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Вчора його співробітників звільнили без вихідної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: