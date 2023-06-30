За інформацією джерел, про це рішення Пригожин повідомив персоналу особисто.

Справи у ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина, схоже, зовсім кепські. Він оголосив про ліквідацію свого пропагандистського медіахолдингу "Патріот".

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, про ліквідацію холдингу Пригожин оголосив особисто.

"Пригожин особисто оголосив про ліквідацію медіахолдингу Патріот. Усі співробітники на стадії звільнення", - йдеться у повідомленні.

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До медіахолдингу Пригожина входили такі пропагандистські смітники, як РІА ФАН, "Народні Новини", "Економіка сьогодні" та багато інших видань. Сьогодні роскомнадзор заблокував сайти цих видань.

Крім того, російські пабліки повідомляють, що соцмережу Пригожина ЯRus також закрили. Ба більше, компанії "Конкорд" теж настає кінець - за попередньою інформацією ЗМІ, вона відходить підприємствам, пов'язаним з чинним керівництвом Міноборони Росії. Активи розпродуються.

Що передувало

23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин почав військовий заколот у Росії. Вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов, а потім рушили на Москву.

Тоді ж увечері Пригожин провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та наказав найманцям відійти у польові табори.

Згодом стало відомо, що ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину поставили чіткі умови через заколот, який він влаштував проти військового командування РФ. До 1 липня Пригожину дали час закрити всі справи в Росії і забрати своє майно.

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