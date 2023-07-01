Усіх працівників холдингу звільнили без виплати вихідної допомоги.

Міноборони РФ розірвало контракт із кейтеринговим холдингом ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Вчора його співробітників звільнили без вихідної допомоги.

Як повідомляє "Осторожно, новости" з посиланням на джерело, підприємства холдингу "Конкорд" з 23 червня працювали з перервами та чекали на перевірки, знищуючи в цей час документи щодо розпорядження керівництва. Очікувалося, що весь документообіг мали передати новим власникам до 15 липня. Але вчора співробітникам повідомили, що через розрив контракту між АТ "Воєнторг" та "Конкордом" їх звільнять.

За даними каналу, у холдингу Пригожина працювало кілька тисяч співробітників — це кухарі, комірники, керуючі їдалень, бухгалтери. Вони займалися харчуванням військових, постачанням продуктів у шпиталі та видачею продовольства окупантам в Україну.

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"За даними джерела, керівництво повідомило, що співробітників звільняють лише "із заявами за власним бажанням", при цьому їм виплатять лише зарплату без вихідної допомоги. Інформацію довели усно - її заборонено зберігати будь-де крім бази, яку кілька разів відключали", - йдеться у повідомленні.

Кінець бізнес-імперії Пригожина

Вчора Євген Пригожин оголосив про ліквідацію свого пропагандистського медіахолдингу "Патріот". У медіахолдинг Пригожина входили такі пропагандистські смітники, як РИА ФАН, "Народні новини", "Економіка сьогодні" і багато інших видань. Роскомнадзор заблокував сайти цих видань.

Крім того, російські пабліки повідомляють, що соцмережу Пригожина ЯRus також закрили. На черзі була ліквідація групи "Конкорд".

Напередодні стало відомо, що ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину поставили чіткі умови через заколот, який він влаштував проти військового командування РФ. До 1 липня Пригожину дали час закрити всі справи в Росії і забрати своє майно.

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