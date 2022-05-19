Моравецький підкреслив, що сьогоднішня битва за Україну може визначити майбутнє на кілька століть.

Війна ніколи не буває неминучою. Це або результат усвідомленого рішення, або його відсутності.

Тому російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав кровопролитну війну в Україні, потрібно ізолювати, а ідеологію "русського міра" подолати й викорінити. Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький в ході конференції PISM Strategic Ark, передають польські ЗМІ.

Моравецький підкреслив, що гекатомба в Маріуполі або вбивства цивільних в Бучі повинні всіх розбудити від геополітичної дрімоти та змусити відмовитися від старих ілюзій. Він звернув увагу, що на міжнародній арені спостерігаються спроби "зберегти обличчя" Путіну.

Як взагалі можна говорити щось подібне? Як можна намагатися "врятувати" або "зберегти" те, що насправді повністю втрачено?"

За його словами, зараз є привід добре зрозуміти динаміку імперіалізму і тоталітаризму в Росії. Це також слушний момент поглянути на себе в дзеркало і поміркувати над власною ідентичністю у світі, повному невизначеності.

За словами Моравецького, парадокс війни в Україні полягає в тому, що "якщо Україна переможе, то це буде насамперед її перемога". "Однак, якщо вона програє, то це буде поразка всіх нас і кінець того світу, який ми знаємо", – констатував польський політик.

"Тому, я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але з терористами не можна домовлятися.

Також Моравецький переконаний, що виграти у війні з РФ – недостатньо, потрібно буде ще втримати мир в Європі, а ціну за підтримання [миру] повинні будуть також нести країни з-за меж ЄС і НАТО.

Раніше в ОП розповіли, що окрім Макрона ряд європейських політиків пропонували Україні піти на поступки по суверенітету для "збереження обличчя" президенту Путіну.

Вас також можуть зацікавити новини: