Окрім живої сили противника, вдалося знищити чимало військової техніки, якою особливо пишається "друга армія світу".

Українські захисники застосували американські системи залпового вогню HIMARS та успішно розгромили два командні пункти російської армії.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm та Сили спеціальних операцій.

Зокрема, воїнам вдалося вдарити по командному пункту 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.

Також захисники України знищили передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ. За інформацією ССО, атаку здійснили на Донбасі. Розвідни виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП.

"Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття", - йдеться у повідомленні.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

Як повідомляв УНІАН, американські далекобійні РСЗВ HIMARS вже задіяні у боях з окупантами.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

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