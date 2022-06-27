Представник Пентагону заявив, що США розраховують почати другий етап навчань українських військових використанню реактивних систем залпового вогню HIMARS.

США навчать ще 50 бійців Збройних Сил України використанню ракетної системи HIMARS найближчим часом.

Про це заявив репортер Foreign Policy Джек Детч.

За словами репортера, представник Пентагону заявив, що США розраховують почати другий етап навчань українських військових використанню реактивних систем залпового вогню HIMARS, який почнеться "найближчим часом".

"США проведуть навчання близько 50 українських військовослужбовців використанню систем залпового вогню HIMARS приблизно за два тижні, очікується, що другий раунд навчання почнеться найближчим часом і буде охоплювати українські війська різних рангів", – заявив чиновник.

HIMARS в Україні:

HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена в кінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність становить 300 км.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

Американські далекобійні РСЗВ HIMARS вже задіяні в боях з окупантами.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

26 червня 2022 року українські захисники застосували американські системи залпового вогню HIMARS і успішно розгромили два командних пункти російської армії.

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