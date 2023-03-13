Путін сприйняв його як загрозу та попередив про наслідки.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагався просунути до Міноборони афілійованих посадовців, щоб забезпечити собі доступ до складів боєприпасів і бюджету російського оборонного відомства.

Як йдеться у звіті ISW, Пригожин разом з очільником Чечні Рамзаном Кадировим намагались підірвати владу міністра оборони РФ Сергія Шойгу, щоб отримати доступ до бюджету МО РФ для досягнення власних політичних цілей через зростання своїх армій.

"Пригожин активно націлився на губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова і стверджував, що найняв власних радників до місцевої адміністрації, ймовірно, в надії отримати політичну та комерційну владу в місті. 20 лютого Пригожин зізнався, що Суровікін допомагав "Вагнеру" отримати боєприпаси", - повідомляє Інститут вивчення війни.

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На думку аналітиків, військово-політичні амбіції Пригожина, ймовірно, насторожили Путіна в жовтні минулого року, коли Кремлівський режим був найбільш вразливим. Вони вважають, що своєю згадкою про повстання Пугачова, яке кинуло виклик владі Катерини Великої, Путін попередив Пригожина про наслідки його дій.

"Дивна публічна заява Путіна, ні про що, можливо, була прямою відповіддю на критику Пригожиним воєнних дій і спроб посилити власний військовий і політичний вплив. Офіційні особи Кремля також підтвердили, що Путін все більше віддає перевагу лояльності над компетентністю у своєму найближчому оточенні, і Путін, можливо, сприйняв критику Пригожина як форму нелояльності", - припускають експерти.

Водночас вони впевнені, що засновник ПВК не збирався кидати виклик очільнику Кремля. Однак останній сприйняв як загрозу агресивну саморекламу Пригожина за рахунок осіб, які мали довіру Путіна.

"Зрештою, Шойгу та Герасимов роками були лояльними до Путіна та його структури режиму та, ймовірно, помилилися через надмірну лояльність – не змогли сказати Путіну те, чого Путін не хотів чути – рису, яку Путін, здається, готовий пробачити", - підсумували в ISW.

Протистояння Пригожина та Міноборони РФ

Як відомо, Пригожин відкрито вступає у конфронтацію з Герасимовим та Шойгу, заявляючи про успіхи своїх бойовиків та невдачі кадрової армії на війні в Україні. Військовий експерт Андрій Піонтковський повідомляв, що Шойгу та Герасимов здійснили військовий міні-переворот, коли зняли Суровікіна з посади. Також вони хотіли ліквідувати самого Пригожина.

Раніше повідомлялося, що засновник "Вагнера" стрімко втрачає авторитет в очах Путіна, який вирішив знову довірився Герасимову, Шойгу та звичайним російським військовим.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник пояснював, що між вежами Кремля триває серйозне протистояння. За його оцінкою, програє у цьому випадку саме Пригожин.

Пізніше в ISW заявили, що Кадиров "кинув" Пригожина у війні з Міноборони РФ.

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