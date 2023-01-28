Про ліквідацію окупанта стало відомо з пропагандистських плакатів.

Українські воїни продовжують впевнено знищувати "другу армію світу". Цього разу стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського майора Олега Горбенка, який займав високу посаду в одному з батальйонів.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", окупанта "прикопали по-тихому", адже про ліквідацію окупанта стало відомо з пропагандистських плакатів.

"Начальника штабу 674 окремого батальйону зв'язку майора Олега Горбенка за традицією прикопали по-тихому. Дитяча мрія про діда на палиці здійснилася", - прокоментував "Штірліц".

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Втрати РФ в Україні - актуальні дані

28 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 800 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 125 510.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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