Білоруським прикордонникам передали "полум’яне вітання".

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків" за зраду.

Про це Дейнеко повідомив у Facebook.

Підполковник прикордонної служби прийшов до посла Білорусі Ігоря Сокола з мішечком, у який демонстративно поклав жменю монет.

Прикордонник поцікавився, скільки часу дипломат перебуває на території України, і вручив йому "срібняки".

"На голова ДПСУ Сергій Дейнеко наказав передати вашому голові прикордонного комітету, генералу Лаппо "полум’яне вітання" та особисто передати "30 срібняків". Це наказ", - сказав він.

На що Сокол відповів: "Це наказ не для мене, а для вас". Після чого посол спробував утекти, проте йому вслід кинули монети.

Білорусь під режимом Лукашенко фактично надала свою територію у користування російським військам.

Саме з прикордонних регіонів Республіки рашисти здійснюють ракетні пуски по українських містах, там же розміщені полігони для винищувачів РФ.

Також саме до медзакладів Білорусі відправляють ліквідованих і поранених окупантів.

ЄС напередодні визнав Білорусь учасником збройного нападу РФ на Україну.

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