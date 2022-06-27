Рятувальники продовжують розбирати завали.

Російська ракета повністю знищила торговельний центр "Амстор" в Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"В Кременчук прилетів "русскій мір". ТРЦ "Амстор" у цьому місті повністю знищений після ракетного удару. Рятувальники продовжують розбирати завали", - зазначив він.

Лунін також опублікував відео з місця подій. На кадрах видно руїни ТРЦ, які ще тліють. Частково залишилася конструкція центру. Навколо зібралися стривожені люди.

За його даними, підтверджено 11 смертей. Рятувальна операція продовжується.

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

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