Українські стартапи та великі західні технологічні компанії, такі як Microsoft, Palantir і Starlink, відіграли дуже важливу роль у протистоянні російській агресії.

Людство з плином часу неухильно та гнітюче розширювали сфери, у яких ми вбиваємо один одного. Зараз доктрина НАТО визнає п'ять сфер ведення війни – суша, море, повітря, космос і кіберпростір. І російський напад на Україну охопив усі п’ять.

Водночас, як пише Financial Times, військовий коментатор Франклін. Крамер стверджує, що досвід України показує, що війна тепер поширюється на шосту сферу: приватний сектор. Українські стартапи та великі технологічні компанії США, такі як Microsoft, Palantir і Starlink, відіграли дуже важливу роль у протистоянні російській агресії.

"Незалежно від того, перепрофільовували цивільні безпілотники для скидання бомб, зберігали конфіденційні державні дані в хмарі, використовували системи машинного навчання для обробки даних з поля бою чи надавали супутниковий зв’язок військам на передовій, компанії приватного сектора займали центральне місце в обороні України. Їхня важливість така, що тепер ці сфери діяльності слід офіційно вважати шостим доменом і включити "як частину бойових конструкцій, планів, підготовки та дій", - пише FT.

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Експерт наголошує на необхідності співпраці військових планувальників і приватних компаній до початку будь-якого конфлікту та пошуку відповідних способів оплати роботи, пов’язаної з національною безпекою.

Адже обидва вони гостро зацікавлені в захисті критично важливої промислової, енергетичної та фінансової інфраструктури, супутникового зв’язку, інформаційних систем і підводних кабелів — артерій сучасної економіки, якими здебільшого керує приватний сектор.

Багато хто сумнівається, чи слід вважати приватний сектор окремою сферою військової діяльності, оскільки він уже давно проник у всі інші п’ять сфер. Багато компаній також негативно поставилися б до можливості вважати їх частиною військово-промислового комплексу будь-якої країни. Існує також небезпека, що, офіційно залучивши приватні компанії до планування війни, потенційні супротивники вважатимуть їх ворожими організаціями, завдаючи шкоди їхнім комерційним інтересам.

"Незважаючи на ці побоювання, існує переважна логіка для приватного сектору тісніше займатися пріоритетами національної безпеки в рамках блоку НАТО. Війна в Україні змінила ставлення, зокрема в Європі. Зіткнувшись з реваншистською Росією, захист знову став демократичним імперативом… У звіті Atomico про стан європейських технологій за 2023 рік було виявлено, що засновники та інвестори європейських стартапів були більше стурбовані геополітичними ризиками, ніж будь-яким іншим питанням, окрім доступу до капіталу", - пише FT.

Залучення компаній до війни в Україні

В Україні зараз з'являється безліч компаній, які займаються оборонним виробництвом, зокрема, виготовляють нові безпілотники, яких так потребує українська армія. Також повідомлялось, що на фронт відправляють майже 2 тисячі БПЛА зі штучним інтелектом за програмою "Армія дронів".

Іноземні компанії також залучені до виробництва зброї для України.

Зокрема, німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на поставку Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів, а також Український Кабмін і Rheinmetall уклали договір на поставку систем Leopard 1 калібру 120 мм.

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