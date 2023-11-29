Глава МЗС України відреагував на поради віддати частину територій України в обмін на членство в НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на поради деяких "доброзичливців" щодо територіальних поступок Росії в обмін на членство у НАТО.

Щодо цього Кулеба висловився журналістам перед першим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

"Ці люди повинні запропонувати це своїм власним урядам щодо відмови від їхньої території і їхнього народу. І якщо вони це зроблять, тоді я готовий послухати їхні аргументи. Але чомусь завжди легко комусь іншому радити здатися і йти на поступки. Спочатку вони мають це зробити зі свого боку", - наголосив Кулеба.

Як відзначив міністр, під час засідання Ради він вкотре акцентує країнам-членам НАТО на важливості боротьби з агресією Росії і нагадає, що Україна не збирається відступати.

"Наша стратегічна мета територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік залишається незмінною і нічого не зупинить нас", - підкреслив Кулеба.

Він сказав, що питання цілісності України стосується не лише її державної безпеки, а й безпеки усього євроатлантичного простору. Також глава МЗС наголосив, що на фронті ситуація не зайшла у глухий кут.

"Найкращий спосіб, аби уникнути відправлення ваших власних солдатів на війну, полягає у тому, щоби допомогти іншій країні, яка воює у війні. Я хочу знову підкреслити, Україна ніколи не просила відправки американських солдат на поле бою. Це справа принципу. Це те, що робить нас дуже відмінними від інших. Наша справа дуже справедлива - ви нам даєте усе те, що нам треба, а ми воюємо. Ми не просимо вас жертвувати вашими життями", - додав міністр.

Кулеба також зазначив, що вірить у спроможність Заходу наростити виробництво зброї. Не має підстав вважати, що на це не вистачить політичної волі. Водночас за цим напрямком ще залишається чимало технічної і професійної роботи, яку слід виконати. Зазвичай вона вимагає більшої уваги, вказав міністр.

"Люди зі спеціальними знаннями про те, як усе працює стосовно запасних частин і ланцюгів поставок, повинні зібратися і розібратися з цим. Інакше Європа залишатиметься беззахисною", - сказав Кулеба.

Українці не згодні віддавати "своє" Росії

Відповідно до соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 29 вересня - 9 жовтня 2023 року, 73% респондентів виступають проти територіальних поступок з боку України. Така стала думка існує навіть серед тієї групи опитаних, яка вважає, що Росія має більш вагомі ресурси для ведення війни.

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