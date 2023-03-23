Ще на початку вторгнення стало очевидно, що Росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках, констатував Скібіцький.

Українська розвідка переконана, як й литовська, що ресурсів Росії вистачить ще на два роки війни проти України.

Як розповів в інтерв’ю РБК-Україна представник ГУР Вадим Скібіцький, росіяни можуть вести війну ще у 2023-му та 2024-му роках: "Це - якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим".

При цьому у ГУР сумніваються, що Росії наразі вдасться розпочати наступ ще на якихось напрямках, крім тих, де вона вже активізувала свої війська з лютого – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському.

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Скібіцький уточнив, що можливості росіян цього не дозволяють, оскільки ворог не виконав свій план з захоплення Донбасу.

"Ще на початку вторгнення стало очевидно, що Росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках – це неможливо. Це досвід року війни. Херсонська і Запорізька області, Крим – там росіяни готуються до оборони. Ми це бачимо. А що стосується тих напрямків, які ви назвали – це кроки до виконання того завдання, яке вони не виконали – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - відповів він.

Війна в Україні – ситуація на фронті та новий наступ РФ

З лютого російські окупанти активізувалися одночасно на п’яти напрямках, при цьому зазнавши великої поразки під Вугледаром.

Епіцентром жорстоких боїв залишається Бахмут, проте останніми тижнями ворог помітно зосередив зусилля на оточенні ЗСУ в Авдіївці. Окупація міста дозволила б Росії знову почати операцію на Вугледарському напрямку.

Водночас, на думку командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського, у битві за Бахмут найманці "Вагнера" видихаються, і ЗСУ цим скористаються.

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