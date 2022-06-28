Два потяги прямують із затримкою понад дві години.

Проїзд ушкодженою через обстріли російськими окупантами ділянкою залізниці поблизу Дніпра відновлено.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Проїзд ушкодженою ділянкою поблизу Дніпра відновлено, станом на 20:00 обидва потяги вирушили своїм маршрутом", - мовиться у дописі.

Так, потяг №3 Запоріжжя-Львів прямує із затримкою 2 год 30 хв., а потяг №31 Запоріжжя-Перемишль - із затримкою 2 год 14 хв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, близько 17:30 російські окупанти випустили 6 крилатих ракет морського базування "Калібр" по території Дніпропетровської області.

Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі внаслідок ворожого ракетного удару зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. Також українські військові збили ракети над Синельниківським районом.

На місцях працюють рятувальники. Під завалами шукають людей.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що через ракетні удари два потяги з Дніпра вирушать із затримкою.

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