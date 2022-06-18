Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих.

У Новомосковському районі Дніпропетровської області число постраждалих від ракетного удару по нафтобазі зросло до 11 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Уточнена інформація по ракетній атаці у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані"< - заявив Резніченко.

Водночас, рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні три російські ракети зруйнували нафтобазу. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.

Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: