У Новомосковському районі Дніпропетровської області число постраждалих від ракетного удару по нафтобазі зросло до 11 людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Уточнена інформація по ракетній атаці у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані"< - заявив Резніченко.
Водночас, рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні три російські ракети зруйнували нафтобазу. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.
За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.
Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.
Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.
Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Загроза з моря: 20 російських ракет типу "Калібр" готові для завдання ударів по Україні
- Росіяни на Луганщині кинули всі резерви на два напрямки - Гайдай
- Данілов: якщо зупинити війну без згоди українців, вони продовжать воювати без влади